06 января, 21:02Происшествия
Посольство РФ сообщило, что сведений о пострадавших россиянах при взрыве в Кабуле нет
Фото: 123RF/pursche
В российское посольство не поступала информация о россиянах, пострадавших при взрыве автобуса в Кабуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатов.
"Сведений о пострадавших российских гражданах не поступало", – сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно о двух погибших в результате взрыва автобуса в Кабуле. Кроме того, еще 14 человек пострадали, их отвезли в медучреждение.
В ноябре прошлого года из-за взрыва пассажирского автобуса в районе Дашт-е Барчи в столице Афганистана погибли семь человек.
Еще 20 человек в результате ЧП были ранены, отметил представитель столичной полиции Халид Задран.
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