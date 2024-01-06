Посольство РФ сообщило, что сведений о пострадавших россиянах при взрыве в Кабуле нет

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В российское посольство не поступала информация о россиянах, пострадавших при взрыве автобуса в Кабуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатов.

"Сведений о пострадавших российских гражданах не поступало", – сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о двух погибших в результате взрыва автобуса в Кабуле. Кроме того, еще 14 человек пострадали, их отвезли в медучреждение.

В ноябре прошлого года из-за взрыва пассажирского автобуса в районе Дашт-е Барчи в столице Афганистана погибли семь человек.

Еще 20 человек в результате ЧП были ранены, отметил представитель столичной полиции Халид Задран.



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