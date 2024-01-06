Число погибших из-за землетрясений в Японии возросло до 126

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Число погибших из-за землетрясений в Японии 1 января возросло до 126. Об этом сообщает агентство Киодо.

Отмечается, что ранения получили 516 человек. При этом местным властям пока не удается подтвердить безопасность 210 человек.

До этого сообщалось, что правительство Японии планирует направить 32,7 миллиона долларов на помощь пострадавшим от землетрясений в центральной части страны.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 650 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

Число погибших в результате серии землетрясений увеличилось до 92 человек. Также при стихийных бедствиях травмы получили более 250 человек. Помимо этого, экстренные службы не могут установить местонахождение еще 242 человек.