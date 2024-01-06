Ким Чен Ын выразил соболезнования премьеру Японии в связи с землетрясением – СМИ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с землетрясением премьер-министру Японии Фумио Кисиде, а также семьям погибших и пострадавшим. Об этом сообщает агентство ЦТАК

"Я с сожалением узнал о том, что в Японии много жертв и материальных потерь из-за землетрясения в начале нового года", – сказано в телеграмме, которую Ким Чен Ын направил Фумио Кисиде.

Ким Чен Ын выразил надежду, что люди из пострадавших районов "как можно скорее преодолеют последствия землетрясения и восстановят стабильную жизнь".

Между тем, по данным СМИ, число жертв землетрясений в Японии выросло до 110, ранения получили 516 человек. Местные власти не могут подтвердить безопасность 211 человек. Кроме того, свыше 365 домов частично или полностью разрушены.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 850 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

Правительство Японии планирует направить 32,7 миллиона долларов на помощь пострадавшим от землетрясений в центральной части страны. Средства будут направлены на закупку товаров первой необходимости, в число которых входят питьевая вода, провизия, газовые плиты и топливо.

Число пострадавших от землетрясения в Марокко увеличилось до 5 530 человек