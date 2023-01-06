19:11Происшествия
Движение возле здания МИД РФ после задымления затруднено незначительно
Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"
Движение транспорта около здания МИД РФ в Москве, где произошло задымление, затруднено незначительно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Сам пожар в здании на Смоленской-Сенной площади, дом 30, строение 2, полностью ликвидировали на площади два квадратных метра.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в техническом помещении одного из корпусов здания министерства сработала пожарная сигнализация. Она предположила, что это могло произойти из-за короткого замыкания. На месте работают сотрудники МЧС. Никто не пострадал.
При этом Захарова опровергла сообщения о том, что "имело место возгорание в рабочих помещениях". По ее словам, речь идет о подвальных этажах.
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