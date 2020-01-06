СК возбудил дело после убийства в Подмосковье двух братьев

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух братьев в Подмосковье. Об этом говорится на сайте ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, 5 января 2020 года в квартире в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский были обнаружены два тела 36-летнего и 31-летнего братьев.

По версии следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат застрелил старшего, после чего свел счеты с жизнью. С места происшествия изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Расследование уголовное дела продолжается.

