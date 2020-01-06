Турист из России погиб на горнолыжном курорте в Грузии

Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В ведомстве рассказали, что турист пропал накануне, к его поискам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов минэкономики. Поиски велись более суток. Сейчас идет расследование произошедшего.

В сентябре россиянин погиб во время отдыха на таиландском острове Пхукет. 60-летнего мужчину во время купания унесло волной от берега. Спасатели извлекли туриста из воды, когда он уже был без сознания. Позднее врачи констатировали его смерть.

