Изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластику в Москве

Фото: 123RF/gerain0812

Мальчику из Кузбасса, лицо которого изуродовал отчим, планируется сделать пластическую операцию в Москве, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она рассказала, что едет к ребенку и одна из предлагаемых мер помощи – это операция в федеральной в клинике челюстно-лицевой хирургии в Москве.

Об издевательствах над ребенком в Кемеровской области стало известно в конце ноября. По версии следствия, в период с мая по ноябрь этого года мать и отчим избивали ребенка, морили голодом, насильно держали в холоде без верхней одежды в неотапливаемом помещении и изуродовали ему лицо. Ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Кроме того, по информации источника агентства, отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. В результате 26 ноября подросток сбежал из дома, а через два дня его нашли в одном из местных супермаркетов.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, в отношении должностных лиц органов системы профилактики было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Мать мальчика вместе с сожителем арестовали до 27 января 2025 года. Ребенок был изъят из семьи и направлен в социальный центр. Ему провели экстренную операцию. После того как врачи провели операцию и удостоверились, что его жизни ничто не угрожает, ребенка перевезли в Кемерово в детскую областную клиническую больницу. С ним работают психологи.