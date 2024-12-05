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05 декабря, 04:36

Происшествия

Девять беспилотников уничтожены за час в Брянской области

Фото: 123RF/boscorelli

Средства ПВО уничтожили за час девять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 4 декабря ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Пострадавшего госпитализировали в больницу Каховки с осколочными ранениями ног.

Еще одна атака украинского дрона произошла в центре Грозного. Беспилотник задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

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