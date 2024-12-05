Два школьника пострадали при стрельбе в Калифорнии

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Двое учеников получили ранения при стрельбе в школе Feather River, которая находится в городе Палермо американского штата Калифорния. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на офис шерифа округа Бьютт.

По данным полиции, подозреваемого уже нейтрализовали. Состояние пострадавших пока не уточняется.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, они ведут расследование. Мотивы стрелявшего остаются неизвестными.

В ноябре один человек погиб и еще 16 получили ранения в результате стрельбы в кампусе университета Таскиги в американском штате Алабама. Правоохранителям удалось задержать 25-летнего мужчину, попытавшегося сбежать с места преступления с ружьем, модифицированным в пулемет.

Еще один инцидент со стрельбой произошел в октябре в округе Холмс американского штата Миссисипи: два человека открыли огонь по толпе из более чем 200 человек, которые праздновали на открытом воздухе победу школы округа в футбольном матче.