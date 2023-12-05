Женщина с пятью детьми сбежала через окно от поджигателя в Алтайском крае

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Женщина с пятью детьми в Алтайском крае сбежала через окно от сожителя, пытавшегося сжечь дом. О происшествии сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по региону.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел 4 августа. Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, в отношении малолетних, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом, а также в умышленным уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенных путем поджога.

"В одном из сел Первомайского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта с сожительницей поджег дом, в котором находились женщина и ее пять малолетних детей", – сообщили следователи.

Злоумышленнику удалось сбежать с места случившегося. Его объявили в розыск. Через некоторое время правоохранители поймали поджигателя, чтобы он предстал перед судом.

Ранее житель Екатеринбурга прибил гвоздями знакомую женщину к полу, облил ее горючей жидкостью и поджег в гараже. В состоянии алкогольного опьянения 32-летний мужчина начал конфликт со своей знакомой на почве ревности. Во время ссоры он затащил ее в гараж автосервиса на проспекте Космонавтов, где и начал ее пытать.

Предварительно, после этого он посадил свою жертву в машину и повез в лесной массив. Во время поездки женщина спровоцировала ДТП.



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