Движение затруднено на 24-м км МКАД из-за ДТП с грузовиком

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 24-го километра МКАД, в районе развязки с Каширским шоссе, грузовик совершил наезд на снежные массы у разделительного ограждения, после чего его развернуло на проезжей части. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе добавили, что движение на данном участке дороги осуществляется по двум полосам из пяти. Водителям порекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что человек скончался от травм, полученных в результате аварии на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, где столкнулись фура и колонна Росгвардии.

До этого четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Северной Осетии.

Машины столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье