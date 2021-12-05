Полиция ищет вандалов, повредивших менору в Ужгороде

Фото: rada-uzhgorod.gov.ua

Из-за повреждения в Ужгороде меноры украинские правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Нацполиции, пишет РИА Новости.

"Полиция устанавливает обстоятельства повреждения меноры, которая была размещена на Театральной площади в Ужгороде. По указанному факту полицейские Ужгорода открыли уголовное производство и устанавливают лиц, причастных к хулиганским действиям, – говорится в сообщении.

Уточняется, что виновным могут ограничить свободу сроком до 5 лет.

Ранее сообщалось, что группа уличных художников проникла в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и разрисовала граффити недостроенный космический челнок "Буран". На корабле написали фразы "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".