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Происшествия

00:22

Постаматы PickPoint в Москве открылись после кибератаки

происшествия

Фото: соцсети

Порядка 25 процентов постаматной сети сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint пострадало от кибератаки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, атака произошла днем в пятницу, 4 декабря и коснулась 2 732 постаматов. Отмечается, что атака была зафиксирована на ранней стадии, поэтому большую часть постаматов удалось отключить.

"Восстановление сети уже идет, но оно требует физического присутствия на точках и времени", – заявил в PickPoint. Компания создала штаб оперативного реагирования для соблюдения интересов пользователей сети.

Ранее стало известно, что постаматы для получения посылок разместит в своих отделениях "Сбер".

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