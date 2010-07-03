В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек

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В Калуге маршрутное такси врезалось в мачту освещения, в результате происшествия пострадали двадцать шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Уточняется, что ДТП произошло на улице Георгия Амелина, около дома 29.

"По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок", – сказал собеседник агентства. Обстоятельства аварии выясняются.

1 декабря авария с участием автобуса случилась в Забайкалье. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу.

Погибли 19 человек, 17 из них являются жителями Сретенского района. Личности всех жертв установлены. Индивидуальный предприниматель, организовавший перевозку пассажиров автобусом, задержан.

