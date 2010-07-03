На Выборгском шоссе Петербурга столкнулись 13 автомобилей

Фото: соцсети

ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Автомобиль Audi, двигаясь во втором ряду, сперва столкнулся со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes, а от удара наехал на препятствие, выехал на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 транспортных средств.

Машины столкнулись днем 5 декабря на Выборгском шоссе, 6. По некоторым данным, есть пострадавшие с легкими травмами.

3 декабря в районе 23:00 на 24-м километре Минского шоссе в Одинцовском городском округе произошло ДТП с участием грузовой автомашины с полуприцепом и автобуса.

