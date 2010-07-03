Количество пострадавших увеличилось до 7 в аварии с грузовиком и автобусом в Подмосковье

Семь человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса в Одинцовском городском округе. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"В результате ДТП пострадали семь человек", – рассказали в пресс-службе.

Ранее там информировали, что 3 декабря в районе 23:00 на 24-м километре Минского шоссе в Одинцовском городском округе произошло ДТП с участием грузовой автомашины с полуприцепом и автобуса. Заявлялось, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В этот же день смертельная авария произошла на северо-востоке Москвы. Водитель легковушки сбил пешехода, после чего врезался в грузовик.