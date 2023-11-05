05 ноября, 16:00Происшествия
Мужчина ударил женщину гвоздодером по голове в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина ударил гвоздодером 63-летнюю женщину в частном доме поселка Рассудово в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным следствия, между мужчиной и потерпевшей возник конфликт. В ходе ссоры из-за личных неприязненных отношений он ударил женщину гвоздодером по голове. От полученных травм она скончалась на месте.
Предварительно, мотивом преступления мог стать спор с определением порядка пользования частным домом.
По сообщению пресс-службы столичного СК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), подозреваемый задержан. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение столичного СК, где следователи начнут допрос.
Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома в Окружном проезде Москвы мужчина ударил женщину топором по голове.
Потерпевшая госпитализирована. Фигуранта задержали, его обвиняют по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").
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