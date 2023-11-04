Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина ударил женщину топором по голове на востоке Москвы, он задержан. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел в квартире жилого дома в Окружном проезде. Между 58-летним мужчиной и 44-летней женщиной, которая арендовала у него комнату, возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. В результате нее задержанный нанес пострадавшей удар топором в область головы.

В сообщении уточнили, что женщину госпитализировали. Фигуранта обвиняют по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Измайловская межрайонная прокуратура контролирует привлечение фигуранта к уголовной ответственности.

Ранее в Москве рядом с Тимирязевским парком на улице Новой Ипатовке злоумышленник в ходе конфликта с двумя мужчинами нанес им телесные повреждения топором. Его задержали.

До этого в Москве возбудили уголовное дело на 16-летнего юношу, который во время драки ударил другого школьника по голове. Пострадавший попал в реанимацию. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

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