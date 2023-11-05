Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в ДТП в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В сообщении указано, что утром 5 ноября в реке Кута в районе 615-го километра трассы А-331 "Вилюй" Усть-Кутьского района Иркутской области нашли автомобиль ВАЗ-2115. В нем обнаружили тела двух взрослых и двух детей.

Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в реку.

Началась доследственная проверка по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"). Кроме того, устанавливаются личности погибших и опрашиваются очевидцы случившегося.

Ранее сообщалось, что 28-летняя девушка скончалась в ДТП на 13-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Погибшая находилась за рулем Reno. По версии ГИБДД, водитель столкнулась с "Газелью".

По факту произошедшего региональный главк МВД РФ организовал проверку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии.

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