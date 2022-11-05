Пять человек погибли при пожаре в кафе в Костроме – экстренные службы

Фото: МЧС России

Пять человек погибли и четверо пострадали в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Там добавили, что обрушение крыши в кафе произошло по всей площади – 3,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что здание кафе "Полигон" загорелось в Костроме. Площадь возгорания составляла 3,5 тысячи квадратов, эвакуированы 250 человек. Отмечается, что пожар ликвидируют 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России. Пожар локализовали в 4:23.

Возгорание на рынке в Волгоградской области достигло площади 7 тыс квадратных метров

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!