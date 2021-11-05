Движение на Севастопольском проспекте в Москве восстановлено после ДТП

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице после столкновения четырех автомобилей на Севастопольском проспекте восстановили движение. Об этом сообщили в телеграм-канале московского Дептранса.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

До этого на Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпуса 4 произошло столкновение четырех автомобилей. На месте работали оперативные службы города. Движение в сторону области осуществлялось по двум полосам из четырех.

Ранее в Северо-Западном тоннеле столицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла перед пересечением с МКАД.