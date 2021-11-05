В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибетской автономии на западе Китая в пятницу, 5 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую сеть обсерватории Гонконга.

Эпицентр землетрясения располагался в 160 километрах юго-западнее города Шигацзе в пограничной с Непалом зоне. Данных о глубине залегания очага подземных толчков не приводится.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Землетрясение случилось в Новосибирской области. Сила подземных толчков составила 4,9 балла. Эпицентр располагался на территории Краснозерского района в 257 километрах юго-западнее Новосибирска, в 6 километрах от села Конево.