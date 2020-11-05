Один человек пострадал при опрокидывании машины на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек пострадал из-за аварии на Московской кольцевой автомобильной дороге. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в экстренном ведомстве.
"На внешней стороне 51-го километра МКАД легковой автомобиль врезался в препятствие и перевернулся. В результате пострадал один человек", – говорится в сообщении. На место ДТП были направлены оперативные службы.
Ранее в ДТП на востоке Москвы погиб один человек. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Кроме того, на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате аварии пострадал фельдшер.