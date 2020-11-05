В ДТП на востоке Москвы погиб один человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Косино-Ухтомском произошла авария, в результате которой погиб один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.

"На улице Большой Косинской в районе дома 139, строения 6, произошла авария. В результате один человек погиб", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства также уточнил, что городские службы направились к месту происшествия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате аварии пострадал фельдшер.

Также на Садово-Триумфальной улице автомобиль въехал в автобусную остановку. В результате инцидента пострадали три человека.