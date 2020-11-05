Ребенок умер на борту самолета Махачкала – Москва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двухлетний ребенок скончался во время авиарейса, следовавшего из Махачкалы в Москву. Об этом РИА Новости заявили представители махачкалинского аэропорта.

"Ребенок летел утренним рейсом с родителями на лечение в сопровождении врача", – сообщили представители воздушной гавани. По информации пресс-службы, ребенок мог умереть из-за нагрузки при выполнении полета.

Точная причина смерти сейчас неизвестна.

Ранее на борту самолета Челябинск – Москва умер пассажир. Смерть констатировали прибывшие на борт медицинские работники.

Кроме того, подобный инцидент произошел на рейсе Пхукет – Москва. На борту скончалась грудная девочка из Израиля.