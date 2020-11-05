Ребенок умер на борту самолета Махачкала – Москва

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Двухлетний ребенок скончался во время авиарейса, следовавшего из Махачкалы в Москву. Об этом РИА Новости заявили представители махачкалинского аэропорта.
"Ребенок летел утренним рейсом с родителями на лечение в сопровождении врача", – сообщили представители воздушной гавани. По информации пресс-службы, ребенок мог умереть из-за нагрузки при выполнении полета.
Точная причина смерти сейчас неизвестна.
Ранее на борту самолета Челябинск – Москва умер пассажир. Смерть констатировали прибывшие на борт медицинские работники.
Кроме того, подобный инцидент произошел на рейсе Пхукет – Москва. На борту скончалась грудная девочка из Израиля.