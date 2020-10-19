Самолет Москва – Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске

Фото: depositphotos/nitinut380

Самолет на рейсе Москва – Сургут вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщили на официальном сайте местной администрации.

"Сегодня в 16:45 (14:45 мск) в международном аэропорту Ханты-Мансийска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "ЮТэйр", следующий по маршруту Москва – Сургут", – указано в сообщении.

Одной из пассажирок во время полета стало плохо – повысился уровень глюкозы в крови. Ей потребовалась срочная медицинская помощь, так что экипаж воздушного судна принял решение о посадке.

Врачи диагностировали у женщины гипергликемию. Ей оказали медпомощь, она смогла продолжить полет. Самолет в итоге приземлился в Сургуте с задержкой немногим более часа.

В начале сентября экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево совершил пассажирский Boeing 737. Как выяснилось впоследствии, на борту сработал датчик о неисправности. В результате инцидента никто не пострадал.

