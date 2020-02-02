На борту самолета Челябинск – Москва умер пассажир

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Пассажир умер на борту самолета, следовавшего по маршруту Челябинск – Москва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лоукостера "Победа".

"По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий", – сказали в пресс-службе, уточнив, что смерть констатировали прибывшие на борт медицинские работники.

В ночь на вторник, 21 января, самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в казанском аэропорту из-за больного пассажира. Ему попытались оказать помощь еще на борту, однако позднее стало известно, что предпринятые усилия не помогли.

Ранее подобный инцидент произошел на рейсе Пхукет – Москва. На борту скончалась грудная девочка из Израиля. Позднее СК начал проверку.