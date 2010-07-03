Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:37

Движение аэроэкспрессов в Шереметьево ввели в график

происшествия транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение аэроэкспрессов в столичный аэропорт Шереметьево восстановили после того, как поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Аэроэкспресс".

"Движение аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево введено в график. Поезда отправляются и прибывают в соответствии с расписанием", – сказано в официальном заявлении.

Ранее движение электропоездов в сторону Шереметьево было приостановлено из-за наезда аэроэкспресса на женщину. Несколько поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) следовали с увеличенным интервалом.

Женщина переходила железнодорожные пути на станции "Москва-Бутырская" в несанкционированном месте. Машинист аэроэкспресса применил звуковой сигнал и экстренное торможения, однако наезда на женщину избежать не удалось. В результате она погибла на месте.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика