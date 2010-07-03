Движение аэроэкспрессов в Шереметьево ввели в график

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение аэроэкспрессов в столичный аэропорт Шереметьево восстановили после того, как поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Аэроэкспресс".

"Движение аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево введено в график. Поезда отправляются и прибывают в соответствии с расписанием", – сказано в официальном заявлении.

Ранее движение электропоездов в сторону Шереметьево было приостановлено из-за наезда аэроэкспресса на женщину. Несколько поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) следовали с увеличенным интервалом.

Женщина переходила железнодорожные пути на станции "Москва-Бутырская" в несанкционированном месте. Машинист аэроэкспресса применил звуковой сигнал и экстренное торможения, однако наезда на женщину избежать не удалось. В результате она погибла на месте.