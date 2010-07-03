Поезда Савеловского направления следуют с увеличенным интервалом из-за гибели женщины

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Несколько поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом из-за гибели женщины, сообщает Агентство "Москва".

"Женщина, по предварительной информации, переходила железную дорогу перед приближающимся аэроэкспрессом в несанкционированном месте. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но, к сожалению, избежать наезда не удалось", – заявили в пресс-службе МЖД.

Для оказания помощи пострадавшей на место вызвали экстренную бригаду врачей. Поезда Савеловского направления из-за происшествия следуют с задержками. В МЖД подчеркнули, что делают все возможное, чтобы ввести движение в график.

Ранее инцидент с наездом на пешехода произошел в Москве в районе аэропорта Шереметьево. Движение электропоездов было приостановлено. Личность пострадавшей уточняется.