Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение электропоездов в сторону аэропорта Шереметьево приостановлено. Аэроэкспресс сбил женщину. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Аэроэкспресс Москва – Шереметьево сбил женщину, которая в результате полученных травм скончалась на месте. В настоящее время движение электропоездов приостановлено", – сказано в сообщении.
На месте ЧП работает полиция. Устанавливаются причины инцидента и личность погибшей женщины.
24 октября электричка сбила пассажира на платформе Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги. Мужчина умер на месте от полученных травм.