Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение электропоездов в сторону аэропорта Шереметьево приостановлено. Аэроэкспресс сбил женщину. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Аэроэкспресс Москва – Шереметьево сбил женщину, которая в результате полученных травм скончалась на месте. В настоящее время движение электропоездов приостановлено", – сказано в сообщении.

На месте ЧП работает полиция. Устанавливаются причины инцидента и личность погибшей женщины.

24 октября электричка сбила пассажира на платформе Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги. Мужчина умер на месте от полученных травм.

