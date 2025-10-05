ТАСС: экс-директор издательства "Правда" Вячеслав Леонтьев погиб в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тело бывшего директора издательства "Правда" Вячеслава Леонтьева найдено около его дома на Молодогвардейской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, криминальные следы в его гибели отсутствуют. Как уточнил источник, Леонтьев покончил с собой вечером 4 октября.

Леонтьев начал работать в издательстве "Правда" с 1971 года в должности замначальника производственного отдела. В 1984 году он стал директором и руководил издательством до того времени, когда оно было преобразовано во ФГУП "Пресса".

Леонтьев был включен в список выдающихся руководителей издательской отрасли по версии Marquis Who’s Who.

