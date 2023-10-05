В Ереване заявили, что ВС Азербайджана обстреляли машину снабжения армянской армии

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Азербайджанские военные обстреляли машину снабжения армянской армии, сообщает Минобороны Армении.

Инцидент произошел 5 октября в районе 13:50 (12:50 мск) на участке Норабак в Гегаркуникской области Армении. Никто не пострадал.

2 октября ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по машине, перевозившей еду для личного состава армянских вооруженных сил. Автомобиль ехал к армянским позициям, расположенным на участке Кута.

Армения направила иск в Международный суд ООН в Гааге против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за произошедшего конфликта в Нагорном Карабахе. Армения просит суд принять временные меры в отношении Азербайджана.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года