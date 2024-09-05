05 сентября, 21:40Происшествия
Площадь пожара на складе в Тульской области увеличилась до 2 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь пожара на складе в Тульской области увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. Внутри него находятся бочки с моторным маслом. По уточненной информации, полыхает складское помещение.
Группировку сил и средств для ликвидации огня увеличили до 50 человек и 18 единиц техники.
Емкости с машинным маслом загорелись на территории производственной площадки в Узловском районе Тульской области вечером 5 сентября.
Для помощи в тушении пожара привлекли пожарный поезд. В его составе цистерны с 60 тоннами воды и 5 тонн пенообразователя. На движение поездов ситуация не влияет.
По данным министерства по региональной безопасности области, никто не пострадал, опасности перехода пожара на жилые строения нет.
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