Площадь пожара на складе в Тульской области увеличилась до 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на складе в Тульской области увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. Внутри него находятся бочки с моторным маслом. По уточненной информации, полыхает складское помещение.

Группировку сил и средств для ликвидации огня увеличили до 50 человек и 18 единиц техники.

Емкости с машинным маслом загорелись на территории производственной площадки в Узловском районе Тульской области вечером 5 сентября.

Для помощи в тушении пожара привлекли пожарный поезд. В его составе цистерны с 60 тоннами воды и 5 тонн пенообразователя. На движение поездов ситуация не влияет.

По данным министерства по региональной безопасности области, никто не пострадал, опасности перехода пожара на жилые строения нет.