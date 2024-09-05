Пожар на территории предприятия в Рязани потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар на территории предприятия в Рязани, передает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло 5 сентября. Огонь охватил 500 квадратных метров. Гореть начали строение и битум на открытой площадке. Для тушения возгорания привлекли 35 человек и 10 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Также 5-го числа пожар произошел в столичной квартире, расположенной на 14-м этаже жилого дома № 17 на улице Клязменской. Пострадал один человек. После осмотра медиками его госпитализировали. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек.

Огонь охватил 21 квадратный метр. Спустя время сотрудники МЧС РФ полностью его ликвидировали.