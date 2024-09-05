Пожар произошел на территории предприятия в Рязани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар площадью 700 квадратных метров произошел на территории предприятия в Рязани. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

Предварительно, горит строение и битум на открытой площадке. Для тушения возгорания привлекли 35 человек и 10 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

По уточненной информации, площадь пожара составляет 500 "квадратов". В данный момент возгорание локализовано, пожарные не допустили распространения огня на соседнюю емкость с легковоспламеняющейся жидкостью.

Ранее в столичной квартире, расположенной на 14-м этаже жилого дома № 17 на улице Клязменской, произошел пожар. Пострадал один человек. После осмотра медиками его госпитализировали. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек.

Огонь охватил 21 квадратный метр. Спустя время сотрудники МЧС РФ полностью его ликвидировали.