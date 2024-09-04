Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в ангаре в Ярославской области полностью ликвидирован, передает пресс-служба МЧС России.

Здание горело на площади 960 квадратных метров в Ростове. Пожар произошел на складском помещении, где хранились металлические запчасти. Сведений о пострадавших не поступало. На месте произошедшего были задействованы около 30 специалистов и 9 единиц техники МЧС РФ.

Между тем в Пролетарске Ростовской области спасители ликвидировали пожар на складах с топливом спустя 17 дней после возгорания. Дизельное топливо загорелось в ночь на 18 августа после падения обломков трех сбитых украинских БПЛА самолетного типа. Затем площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. При тушении пострадали 47 пожарных, 15 из которых пришлось госпитализировать.