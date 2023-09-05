В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной

Фото: телеграм-канал "Типичный Краснодар"

В Краснодаре местная жительница утопила свою двухлетнюю дочь в ванной, в ее отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

"Следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в съемной квартире в доме на Тепличной улице. Женщина сама сообщила в экстренные службы о случившемся, после прибытия правоохранителей ее доставили к следователю.

Специалисты уже осмотрели место происшествия. Глава СУ СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил изучить условия жизни ребенка в семье, а также назначить в отношении подозреваемой психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее в станице Новолеушковской на Кубани маленький ребенок умер, надышавшись парами от таблеток для борьбы с грызунами, которые расставил по дому его отец. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

