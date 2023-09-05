Автомобилист погиб, пытаясь проскочить ж/д переезд в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Автомобилист погиб при попытке пересечь железнодорожный переезд на красный сигнал светофора в Подмосковье. Главное управление МВД РФ по области рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, выехал на запрещающий сигнал светофора при пересечении нерегулируемого железнодорожного переезда, где столкнулся с электричкой", – говорится в публикации.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Специалисты Госавтоинспекции намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

О столкновении легкового автомобиля с электричкой стало известно днем 5 сентября. Уточнялось, что машина выехала на пути перед приближающимся электропоездом на перегоне Гжель – Куровская Казанского направления МЖД.

Поезд выполнял рейс Москва – Черусти. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. Однако столкновения избежать не получилось из-за маленького расстояния. В результате инцидента никто из пассажиров электрички не пострадал.



Электричка столкнулась с автомобилем в Подмосковье