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05 сентября, 16:17

Происшествия

Автомобилист погиб, пытаясь проскочить ж/д переезд в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Автомобилист погиб при попытке пересечь железнодорожный переезд на красный сигнал светофора в Подмосковье. Главное управление МВД РФ по области рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, выехал на запрещающий сигнал светофора при пересечении нерегулируемого железнодорожного переезда, где столкнулся с электричкой", – говорится в публикации.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Специалисты Госавтоинспекции намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

О столкновении легкового автомобиля с электричкой стало известно днем 5 сентября. Уточнялось, что машина выехала на пути перед приближающимся электропоездом на перегоне Гжель – Куровская Казанского направления МЖД.

Поезд выполнял рейс Москва – Черусти. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. Однако столкновения избежать не получилось из-за маленького расстояния. В результате инцидента никто из пассажиров электрички не пострадал.

Электричка столкнулась с автомобилем в Подмосковье

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