05 августа, 20:46Происшествия
Одиннадцать человек пострадали при опрокидывании вагона туристического поезда в Ницце
Фото: AP Photo/Ciaran Fahey
Вагон туристического поезда перевернулся на Английской набережной в Ницце. В результате инцидента пострадали 11 человек. Об этом сообщает France 3 со ссылкой на пожарно-спасательные службы.
Отмечается, что три человека были госпитализированы. Причины аварии не сообщаются, но, по мнению телеканала, первые признаки не указывают на столкновение с другим транспортным средством.
Ранее пассажирский поезд местного назначения столкнулся с грузовиком в районе чешского города Либереца. В результате аварии ранения получил 21 человек.
До этого пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага – Балай в Красноярском крае. Никто не пострадал, урон экологии края не был нанесен.
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