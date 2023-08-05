Одиннадцать человек пострадали при опрокидывании вагона туристического поезда в Ницце

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Вагон туристического поезда перевернулся на Английской набережной в Ницце. В результате инцидента пострадали 11 человек. Об этом сообщает France 3 со ссылкой на пожарно-спасательные службы.

Отмечается, что три человека были госпитализированы. Причины аварии не сообщаются, но, по мнению телеканала, первые признаки не указывают на столкновение с другим транспортным средством.

Ранее пассажирский поезд местного назначения столкнулся с грузовиком в районе чешского города Либереца. В результате аварии ранения получил 21 человек.

До этого пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага – Балай в Красноярском крае. Никто не пострадал, урон экологии края не был нанесен.

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