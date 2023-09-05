Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Мать сбежавшего из детсада в Красноярске мальчика объяснила поведение сына, сообщает телеканал "360".

По словам женщины, мальчика перевели в другую группу, не предупредив самого ребенка. Она рассказала, что ее сыну тяжело привыкать к новой обстановке.

"В понедельник утром он начал плакать, что он не хочет идти в сад", – отметила мать ребенка.

Мальчик рассказал своей матери, что он что-то не поделил с воспитанниками из новой группы и решил уйти домой. Ребенок уточнил, что воспитатели его не обижали. При этом, когда обнаружили пропажу ребенка, позвонили его отцу. Мать мальчика добавила, что частично понимает поступок сына, но и осознает опасность ситуации.

"С одной стороны, его можно понять, что ему стало обидно и страшно в этой группе и он решил пойти домой. Но с другой стороны, конечно, это опасно, что взял так и один пошел, потому что совсем не разговаривает ребенок", – сказала женщина.

По ее словам, мальчик в первый раз ушел из детского сада один. Дорогу домой он помнил и мог дойти, однако с ребенком провели воспитательную беседу и объяснили, что это опасно. Мальчик продолжает посещать тот же детский сад.

Накануне в прокуратуре Красноярского края рассказали, что утром 7 августа мальчик сбежал из детсада № 15 в Октябрьском районе Красноярска.

По данным ведомства, мальчик ушел во время прогулки, когда воспитательница отвлеклась. Ребенок добежал до калитки, позвонил в домофон и вышел. В свою очередь, охранник детского сада подумал, что с территории выходят родители.

В прокуратуре заявили, что практически час мальчик один гулял по улицам города. На дороге в сторону Плодово-Ягодной станции ребенка заметила проезжающая мимо женщина и передала его сотрудникам полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Пятилетний ребенок сбежал из детсада в Красноярске и почти час гулял по городу