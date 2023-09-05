Машина въехала в ресторан в Техасе, пострадали более 20 человек – СМИ

Фото: 123RF/vankok

Как минимум 23 человека пострадали после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Dennys в американском штате Техас. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в городе Розенберг, машина въехала в здание ресторана целиком и спровоцировала многочисленные разрушения. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, сам же водитель не пострадал, его допрашивает полиция.

Сообщается, что правоохранительные органы пока что не могут утверждать, руководствовался водитель автомобиля преступными намерениями или нет.

Ранее стало известно, что водитель автомобиля наехал на пешеходов в одном из предместий Тель-Авива. После наезда водитель вышел из машины и набросился на одного из прохожих с ножом.

Злоумышленника застрелили на месте преступления. Согласно данным СМИ, он жил на Западном береге реки Иордан в районе горы Хеврон.

Автомобиль наехал на пешеходов в Тель-Авиве