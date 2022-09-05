Используемый предполагаемой убийцей Дугиной госномер был снят с учета – МВД Казахстана

Фото: кадр из видео ФСБ РФ

Казахстанский номер на машине возможной убийцы журналистки Дарьи Дугиной Натальи Вовк был снят с учета в стране по причине утери, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана.

Уточняется, что для наблюдения за Дугиной использовали Mini Cooper, на котором при въезде в Россию были номера ДНР, в Москве же они уже были казахстанские, а при выезде – украинские.

Также сообщается, что аккаунты Вовк в WhatsApp, Telegram и Viber исчезли, хотя еще несколько дней назад они были активны и привязаны к номеру, по которому гражданка Украины связывалась с семьей.

"При этом сам номер телефона предполагаемой убийцы был активен в ночь с воскресенья на понедельник", – говорится в сообщении.

21 августа автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

