Спасатели обнаружили одного погибшего после крушения гидросамолета на западе США

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Гидросамолет потерпел крушение на западе Соединенных Штатов. Об этом сообщила береговая охрана США.

По уточненным данным, всего на борту находились 10 человек, включая ребенка. Ранее отмечалось, что речь идет о восьми взрослых и одном несовершеннолетнем. В ведомстве также сообщили, что пока обнаружили только одного погибшего.

ЧП произошло недалеко от Сиэтла. Воздушное судно упало в воды Тихого океана в районе Мьютини-Бэй. По информации береговой охраны, гидросамолет летел из города Фрайдей-Харбора в международный аэропорт Сиэтла.

Ранее сообщалось, что самолет Cessna, следовавший из Испании в немецкий Кельн, упал в Балтийское море недалеко от города Вентспилс в Латвии. По данным местных СМИ, на борту находились шесть человек.

До этого легкомоторный самолет потерпел крушение во французском департаменте Сена и Марна. Воздушное судно резко упало с высоты 50–60 метров, когда находилось над взлетно-посадочными полосами. Погибли 33-летний пилот и 50-летний пассажир.

