Свыше 200 человек пострадали при взрыве баллона с хлором в Иране

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Более 200 человек пострадали при взрыве баллона с хлором в Иране. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Mehr.

По информации издания, общее число пострадавших составило 217 человек.

Отмечается, что 106 пострадавших были доставлены в местные больницы. Им оказали медицинскую помощь, после чего отправили домой.

На данный момент причины взрыва баллона неизвестны. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее взрыв произошел в центре Тбилиси. По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Позднее стало известно, что взрыв произошел возле Тбилисской государственной филармонии. Рядом со зданием случилась детонация кислородного баллона.