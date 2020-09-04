Полиция назвала причину взрыва возле филармонии в Тбилиси

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Сотрудник патрульной полиции Тбилиси рассказал о причине взрыва возле Тбилисской государственной филармонии, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что рядом со зданием произошла детонация кислородного баллона. Полицейский подчеркнул, что детальная информация будет предоставлена пресс-службой МВД Грузии.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали несколько человек. На месте происшествия работали пожарные, полицейские и бригады спасателей.

До этого в Абу-Даби взорвался газовый баллон в одном из зданий. В результате инцидента погиб один человек, еще несколько получили травмы.