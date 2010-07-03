Женщина упала на пути на станции метро "Царицыно"

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На станции столичной подземки "Царицыно" женщина упала на пути. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел около 09:05 в четверг, 5 сентября. Дежурившие на станции метро работники незамедлительно вызвали наряд скорой помощи. Женщине помогли подняться на платформу. В настоящее время потерпевшая передана медикам.

В пресс-службе добавили, что по факту произошедшего проводится проверка.

В понедельник, 2 сентября, на станции столичной подземки "Октябрьская" пассажир упал на пути. Ему оперативно помогли подняться на платформу и передали на осмотр врачам скорой помощи.

