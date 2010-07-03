Сушилка для белья остановила поезда на оранжевой ветке метро

В пресс-службе столичного метрополитена назвали причину остановку поездов на центральном участке оранжевой ветки.
"Было остановлено движение из-за попадания постороннего предмета, похожего на металлическую сушилку для белья, между поездом и платформой. Предмет, предположительно, уронил один из пассажиров при прибытии состава", – рассказал представитель подземки.
Днем во вторник, 3 сентября, непродолжительное время поезда не ходили от "Октябрьской" до "Китай-города". В результате инцидента никто не пострадал.
"Сотрудники метрополитена оперативно приняли меры для устранения постороннего предмета и восстановили движение на линии в полном объеме", – резюмировали в пресс-службе метро.
В субботу, 31 августа, из-за падения пассажира поезда не ездили между "Нагорной" и "Пражской". В обратном направлении они курсировали с увеличенными интервалами. Аналогичная ситуация произошла на серой ветке 1 августа. Тогда движения не было между "Пражской" и "Бульваром Дмитрия Донского".
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