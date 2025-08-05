Работник склада в Приморье погиб при опрокидывании погрузчика

Фото: телеграм-канал "Следком Приморья"

Работник склада погиб в Уссурийске при опрокидывании погрузчика, сообщила пресс-служба СК РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, 29-летний мужчина, работая на вилочном погрузчике, допустил его опрокидывание. В результате его падения работник скончался на месте.

Специалисты СК РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту было возбуждено уголовное по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва на металлургическом предприятии города Волжского в Волгоградской области. По версии следствия, во время ремонтных работ в одном из цехов завода в результате разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением.