Водолазы завершат обследование танкера "Сиг" до конца дня

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Водолазное обследование танкера "Сиг", на который была произведена атака надводного беспилотника в Керченском проливе, завершат до кона дня. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерального агентства морского и речного транспорта.

"К месту стоянки танкера "Сиг" прибыло судно "Водолаз Кузьминых" с водолазной станцией, оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ", – отмечается в сообщении.

Работы по устранению повреждений специалисты намерены провести 6 августа. Им необходимы материалы для заделки пробоины. Организация уточнила, что судно находится на плаву, поступления воды внутрь АС отсутствуют, загрязнений среды нет.

"Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке. Суда Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы продолжают обеспечивать безопасную стоянку АС и проведение аварийно-спасательных работ", – добавляется в заявлении.

Ранее российский танкер "СИГ" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате после украинского дрона. Экипаж не пострадал. Угрозы затопления судна нет, поскольку вода уже перестала поступать. Повреждение обнаружили в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Разлива топлива в акватории нет.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 4 августа ВСУ предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки разрушения и пострадавшие отсутствуют.

МО РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на военно-морскую базу Новороссийск