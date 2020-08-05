Мосгорсуд оставил в СИЗО трех фигуранток дела о торговле детьми от суррогатных матерей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд отклонил жалобы на арест трех фигуранток дела о продаже детей от суррогатных матерей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд признал законным арест до 14 сентября 2020 года в отношении Юлианы Ивановой, Лилии Панаиоти и Валентины Чернышовой", – сообщила собеседница агентства.

Басманный районный суд Москвы арестовал 15 июля Валентину Чернышову, Тарасу Ашиткову, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, Кирилла Анисимова и Романа Емашева по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

Трое из них являются московскими врачами. Фигуранты дела обвиняются в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

Также суд первой инстанции отправил под стражу гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова. Восьмая фигурантка дела Татьяна Блинова по решению суда находится под домашним арестом. Заседания проходили в закрытом режиме, так как в материалах есть сведения о несовершеннолетних.

По данным следствия, в квартире в одном из поселков Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Было установлено, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.

В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.

